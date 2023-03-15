Форсберг: «Нет оправданий»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» уничтожил «РБ Лейпциг», забив тому семь безответных мячей. Полузащитник «РБ Лейпцига» Эмиль Форсберг разочарован итогами игры, он считает поражение подобного калибра постыдным и не хочет искать оправдания.

- Это совсем нехорошо. Я не хочу придумывать какие-либо оправдания. Это больно. Конечно, у соперника сильная команда. Фантастически сильная. Честно говоря, у нас вообще не было шансов, - цитирует слова Эмиля Форсберга BBC Sport.

Напомним, что первый матч команд в Германии завершился со счетом 1:1.