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Розе: «Если Холанн вам не нужен, давайте его мне!»

14 Марта 2023 • 14:55 Комментировать
Манчестер Сити
...
РБ Лейпциг
Через 6 ч. 22 мин.

В последнее время нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн стал забивать меньше голов. Ухудшение результативности норвежца является обсуждаемой темой, что удивляет главного тренера «РБ Лейпцига» Марко Розе. Перед игрой Лиги чемпионов с «горожанами» немецкий специалист пошутил о Холанне.

«Если он вам не нужен, давайте его мне! Я возьму его. Даже на последние 10 игр сезона. А потом сможете получить его обратно», - сказал Розе, чьи слова приводит немецкий филиал 90min.

Матч между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпцигом» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг Марко Розе Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РБ ЛЕЙПЦИГ
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