За один матч Холанн обошёл целый ряд знаменитых игроков

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает дома «РБ Лейпциг», и английский клуб просто уничтожает в этой игре немцев, забив на данный момент уже шесть мячей. Пять из них на свой счет записал норвежский форвард Эрлинг Холанн.

За один лишь матч норвежец обошел по количеству голов в самом престижном клубном турнире футбольной Европы целый ряд знаменитых игроков. У Холанна 33 мяча, это больше чем у Арьена Роббена (31), Уэйна Руни (30 голов), Самуэля Это'о (также тридцать), и, наконец, Кака - и бразилец, в 2007 выигравший «Золотой мяч», также забил 30 голов.

Следить за событиями игры между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпцигом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.