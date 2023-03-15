Холанн - первый игрок с 1976 года, забивший пять голов за английский клуб в матче европейского кубка

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» уничтожил немецкий «РБ Лейпциг», забив тому семь безответных мячей. Пять из них записал на свой счет норвежский суперфорвард Эрлинг Холанн.

Он - далеко не первый нападающий, забивший за один матч в составе английского клуба в еврокубках целых пять мячей. Таких до него было еще трое, но в последний раз это случалось в очень далеком 1976 году - тогда таким образом отличился Кевин Эктор из «Дерби Каунти».

Ранее, до него, по пять мячей на свой счет записали Рэй Кроуфорд из «Ипсвича» в 1962, а также Питер Осгуд из «Челси» в 1971 году.