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Лига чемпионов

Холанн разразился пента-триком за час, а весь «Манчестер Сити» забил семь и вышвырнул «Лейпциг» из Лиги чемпионов

15 Марта 2023 • 00:53 Комментировать (4)
Манчестер Сити
7:0
РБ Лейпциг
окончен

«Манчестер Сити» и «Лейпциг» сыграли в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч плей-офф еврокубка состоялся 14 марта на стадионе «Этихад».

Протокол игры  
Манчестер Сити7:0РБ Лейпциг
(1:0) Холанн Эрлинг22'  
(2:0) Холанн Эрлинг24'  
(3:0) Холанн Эрлинг45'  
(4:0) Гюндоган Илкай49'  
(5:0) Холанн Эрлинг53'  
(6:0) Холанн Эрлинг57'  
(7:0) Де Брёйне Кевин90'  
Эдерсон МораесСтоунс Джон 63' (Альварес Хулиан ( 63') Аканджи Мануэль  77'Диаш РубенАке НатанРодри Эрнандес 64' (Филлипс Кэлвин ( 64') Силва БернардуДе Брёйне Кевин  67'Гюндоган Илкай 55' (Фоден Фил ( 55') Грилиш Джек 55' (Марез Рияд ( 55') Холанн Эрлинг 63' (Гомес Серхио ( 63')
Запасные: Льюис РикоУокер КайлЛапорт ЭмерикПалмер КоулПерроне МаксимоОртега ШтефанКарсон Скотт
Бласвих ЯнисХенрихс Бенджамин  21' 80' (Клостерманн Лукас ( 80') Орбан ВиллиГвардиол ЙошкоРаум ДавидАйдара Амаду 63' (Андре Силва ( 63') Кампль КевинЛаймер КонрадФорсберг Эмиль 63' (Симакан Мохамед ( 63') Собослаи Доминик 72' (Ольмо Дани ( 72') Вернер Тимо  34' 63' (Поульсен Юссуф ( 63')
Запасные: Никкиш ЙонасБа СануссуНюланд ЭрьянХальстенберг Марсель
14 марта. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

Второй раунд Гвардиола против Гвардиолы Йошко, спасший «быкам» ничью в первой игре, начал в стартовом составе «Лейпцига». Гвардиола-тренер ничем не удивил: в стартовый состав вернулся Кевин Де Брёйне, в центре с ним играли Гюндоган и Родри, в роли инсайдов действовали Бернарду Силва и Джек Грилиш, а на острие привычно вышел Эрлинг Холанн.

«Манчестер Сити» буквально вдавил «Лейпциг» в штрафную площадь с первых минут. Высочайший прессинг, постоянное давление и атаки. Очень сложно приходилось «быкам», которые даже не помышляли о своём наступлении. Первый момент создал Аке, забросивший на Холанна со своей половины. Эрлинг убежал от двух защитников, но не смог переиграть Бласвиха, проткнув мяч точно в голкипера.

Продержался «Лейпциг» 20 минут. После углового возникла суматоха с серией ударов и отскоков. Казалось, что момент уже заиграли, но рефери позвали к монитору. А там Славко Винчич увидел, что после удара Родри мяч попал в руку Хенриксу. Пенальти реализовал Холанн, пробивший точно в угол. Бласвих своевременно прыгнул за мячом, но достал его только из сетки – 1:0.

В следующей же атаке Холанн оформил дубль. Причём почти всё Эрлинг сделал сам: сначала задавил прессингом Бласвиха и спровоцировал неточный вынос, потом скинул мяч на Де Брёйне и сам же подоспел на добивание, после того, как Кевин шарахнул в перекладину – 2:0. А хет-трик пришёл к норвежцу перед свистком на перерыв. Диаш пробил после подачи от угла поля, Бласвих перевёл мяч в штангу и тот покатился по линии ворот. Айдара пытался выбить, но лишь попал в набежавшего Холанна – 3:0.

Во втором тайме слегка разбавил фамилии на табло Гюндоган. Илкай обыгрался с Грилишем, удобно получил мяч на линии штрафной площади, примерился и обводящим ударом пальнул в «шестёрку» - 4:0. Прошло ещё пять минут, и тут уже воспротивился Холанн, давненько ведь не забивал. Де Брёйне подал с правого края, Эрлинг пробил, но Бласвих с первым ударом справился. Потом была попытка добивания (опять вратарь потащил) и контрольный выстрел от Холанна, которым норвежец просто прошил голкипера – 5:0.

Угловые вообще стали бичом «Лейпцига», ведь спустя ещё четыре минуты на корнере Бласвих неудачно мяч отбил перед собой. Конечно же, на ногу Холанну, которому оставалось лишь оформить пента-трик – 6:0. Гвардиола, видимо, устал смотреть на это избиение, вскоре заменив Холанна. На голевую должность вышел чемпион мира Альварес, но футбол к тому моменту уже закончился. Команды на нейтралке докатили до последних секунд, когда хозяева ещё и седьмым голом обзавелись. После передачи Мареза никто не встретил Де Брёйне, метров с 20 пробившего точно в верхний угол - 7:0. «Манчестер Сити» деклассировал «Лейпциг» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Манчестер Сити РБ Лейпциг
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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Alex1972
15 Марта 2023 в 01:10
Зря заменили этого зверя... Мог и больше Месси забить .. Видать поберег...
Element-22
15 Марта 2023 в 01:08
Поломали Лейпциг ещё до матча. Совершенно иной настрой, нежели на АПЛ. Холлан - красавчик, 5 из 5 раз оказаться там, куда мяч отлетит. Можно сколько угодно ржать от недалёкого ума «ха, в пустые, фу», но это уникальный талант.
CELTIC FROST
15 Марта 2023 в 01:01
Молодцы. Рад за представителя АПЛ. Посмотрим. как сложится далее.
pol-black
15 Марта 2023 в 00:54
это было красиво!
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