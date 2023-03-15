Холанн разразился пента-триком за час, а весь «Манчестер Сити» забил семь и вышвырнул «Лейпциг» из Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» и «Лейпциг» сыграли в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч плей-офф еврокубка состоялся 14 марта на стадионе «Этихад».

Второй раунд Гвардиола против Гвардиолы Йошко, спасший «быкам» ничью в первой игре, начал в стартовом составе «Лейпцига». Гвардиола-тренер ничем не удивил: в стартовый состав вернулся Кевин Де Брёйне, в центре с ним играли Гюндоган и Родри, в роли инсайдов действовали Бернарду Силва и Джек Грилиш, а на острие привычно вышел Эрлинг Холанн.

«Манчестер Сити» буквально вдавил «Лейпциг» в штрафную площадь с первых минут. Высочайший прессинг, постоянное давление и атаки. Очень сложно приходилось «быкам», которые даже не помышляли о своём наступлении. Первый момент создал Аке, забросивший на Холанна со своей половины. Эрлинг убежал от двух защитников, но не смог переиграть Бласвиха, проткнув мяч точно в голкипера.

Продержался «Лейпциг» 20 минут. После углового возникла суматоха с серией ударов и отскоков. Казалось, что момент уже заиграли, но рефери позвали к монитору. А там Славко Винчич увидел, что после удара Родри мяч попал в руку Хенриксу. Пенальти реализовал Холанн, пробивший точно в угол. Бласвих своевременно прыгнул за мячом, но достал его только из сетки – 1:0.

В следующей же атаке Холанн оформил дубль. Причём почти всё Эрлинг сделал сам: сначала задавил прессингом Бласвиха и спровоцировал неточный вынос, потом скинул мяч на Де Брёйне и сам же подоспел на добивание, после того, как Кевин шарахнул в перекладину – 2:0. А хет-трик пришёл к норвежцу перед свистком на перерыв. Диаш пробил после подачи от угла поля, Бласвих перевёл мяч в штангу и тот покатился по линии ворот. Айдара пытался выбить, но лишь попал в набежавшего Холанна – 3:0.

Во втором тайме слегка разбавил фамилии на табло Гюндоган. Илкай обыгрался с Грилишем, удобно получил мяч на линии штрафной площади, примерился и обводящим ударом пальнул в «шестёрку» - 4:0. Прошло ещё пять минут, и тут уже воспротивился Холанн, давненько ведь не забивал. Де Брёйне подал с правого края, Эрлинг пробил, но Бласвих с первым ударом справился. Потом была попытка добивания (опять вратарь потащил) и контрольный выстрел от Холанна, которым норвежец просто прошил голкипера – 5:0.

Угловые вообще стали бичом «Лейпцига», ведь спустя ещё четыре минуты на корнере Бласвих неудачно мяч отбил перед собой. Конечно же, на ногу Холанну, которому оставалось лишь оформить пента-трик – 6:0. Гвардиола, видимо, устал смотреть на это избиение, вскоре заменив Холанна. На голевую должность вышел чемпион мира Альварес, но футбол к тому моменту уже закончился. Команды на нейтралке докатили до последних секунд, когда хозяева ещё и седьмым голом обзавелись. После передачи Мареза никто не встретил Де Брёйне, метров с 20 пробившего точно в верхний угол - 7:0. «Манчестер Сити» деклассировал «Лейпциг» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.