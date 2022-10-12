Калюлю: «Пенальти и красную карточку дали слишком легко»

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» принимал в домашнем матче «Челси», и счет был открыт уже к середине первого тайма - Жоржиньо удачно исполнил пенальти, назначенный после фола и удаления Фикайо Томори, и стал всего лишь третьим итальянцем, который забивал в Лиге чемпионов итальянской команде. Позже «Челси» забил еще один гол и уверенно выиграл матч. Защитник «Милана» Пьер Калюлю прокомментировал итоги матча.

- Это не фол на пенальти. Нападающий уже был в конце действия, не факт, что он смог бы забить, а если бы забил, то арбитр не показал бы карточку. Фол был слишком легким для пенальти. Если бы не пенальти и удаление, матч был бы другим, - цитирует Калюлю pianetamilan.it