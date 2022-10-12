Капелло похвалил «Милан»

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» принимал в домашнем матче «Челси», и счет был открыт уже к середине первого тайма - Жоржиньо удачно исполнил пенальти, назначенный после фола и удаления Фикайо Томори, и стал всего лишь третьим итальянцем, который забивал в Лиге чемпионов итальянской команде. Позже «Челси» забил еще один гол и уверенно выиграл матч. Однако «Милан» не сдавался до самого конца игры, за что был удостоен похвалы со стороны Фабио Капелло - бывшего наставника клуба.

- «Милан» выглядел свежим и настроенным, но пенальти и удаление все перечеркнули. Но «россонери» не были пассивными, он старались и сражались до самого конца матча, - цитирует Капелло pianetamilan.it.