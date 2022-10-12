Беннасер: «Не лучший вечер, после удаления стало сложно»

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» принимал в домашнем матче «Челси», и счет был открыт уже к середине первого тайма - Жоржиньо удачно исполнил пенальти, назначенный после фола и удаления Фикайо Томори, и стал всего лишь третьим итальянцем, который забивал в Лиге чемпионов итальянской команде. Позже «Челси» забил еще один гол и уверенно выиграл матч. Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер прокомментировал итоги матча.

- Не лучший вечер. После удаления было сложно. Но нам надо держать нос выше, не расстраиваться. Надежды на выход из группы остаются, - цитирует Беннасера pianetamilan.it.