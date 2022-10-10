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Поттер – об интересе «Челси» к Леау: «Он уже выступает в отличной команде»

10 Октября 2022 • 21:50 Комментировать
Милан
...
Челси
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Через 23 ч. 28 мин.

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер вновь поделился мыслями о звезде «Милана» Рафаэле Леау.

Летом нападающий «россонери» мог перейти в «Челси», но не был отпущен своим клубом. 23-летний португалец по-прежнему не продлил контракт, поэтому к нему сохраняется интерес со стороны.

«Леау обладает несомненным талантом, все видят, насколько он хорош. Но уже сейчас он выступает в отличной команде. Мы должны уважать его действующий контракт с «Миланом», – цитирует журналист Фабрицио Романо наставника «Челси», высказавшегося в преддверии матча Лиги чемпионов против «Милана». Встреча состоится во вторник.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Грэм Поттер Рафаэл Леау
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МИЛАН ЧЕЛСИ
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