Тьяго Силва – о возвращении в «Милан»: «Возможно, в качестве тренера»

Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва ответил на вопрос о возвращении в «Милан» в преддверии матча с «россонери» в Лиге чемпионов.

Будущее 38-летнего бразильца остаётся неопределённым, поскольку его контракт с «Челси», рассчитанный до лета 2023 года, пока не продлён.

«Моя история в «Милана» уже написана. Если возвращение туда и было возможно, то только до перехода в «Челси», но тогда этого не случилось. Не знаю, что будет в будущем, но сейчас я счастлив в Лондоне, я выступаю за отличную команду. Не думаю, что возвращение в «Милан» возможно. Разве что уже в качестве тренера», – заявил на пресс-конференции Силва, представлявший цвета «Милана» с 2009 по 2012 год.