Маунт: «Мы хорошо сыграли»

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» принимал в домашнем матче «Челси», и счет был открыт уже к середине первого тайма - Жоржиньо удачно исполнил пенальти, назначенный после фола и удаления Фикайо Томори, и стал всего лишь третьим итальянцем, который забивал в Лиге чемпионов итальянской команде. Позже «Челси» забил еще один гол и уверенно выиграл матч.

Нападающий «Челси» Мэйсон Маунт, заработавший пенальти и красную карточки для Томори, доволен итогами игры.

- Чувствую себя хорошо. Мы хорошо сыграли и забили. Надеюсь, в следующий раз забью и я. Но приятно и помогать забивать партнерам, - цитирует Маунта официальный сайт УЕФА.