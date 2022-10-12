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Лига чемпионов

​Тонали – о судействе: «Так можно сделать из футбола баскетбол»

12 Октября 2022 • 15:12 Комментировать
Милан
0:2
Челси
окончен

Раннее удаление Фикайо Томори помешало «Милану» добиться желаемого результата в игре против «Челси» - лондонцы победили со счётом 2:0. Полузащитник Сандро Тонали остался недоволен решением арбитра о вынесении красной карточки.

«Так можно сделать из футбола баскетбол, где каждое касание считается фолом. Только в первом тайме у нас были нелепые карточки и штрафные», - сказал Тонали в эфире итальянского Sky.

«Милан» на текущий момент располагается на третьей позиции в таблице своей группы Лиги чемпионов. Впереди у команды матчи против загребского «Динамо» и «Ред Булл Зальцбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Сандро Тонали
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