Пиоли: «Милан» не должен сомневаться в себе»

После победы над туринским «Ювентусом» «Милану» предстоит попытка отомстить лондонскому «Челси» за поражение на прошлой неделе - сейчас командам предстоит игра уже на поле «Милана». Стефано Пиоли, наставник «россонери», заявил, что этот матч значит больше, чем просто календарная встреча, и «Милану» предстоит вернуть себе уверенность, слегка утраченную после поражения в Лондоне.

- «Милан» не должен сомневаться и переживать, надо просто сыграть в свой привычный футбол. Такие встречи, как матчи с прямыми конкурентами в чемпионате, а также с «Челси», являются самыми лучшими индикаторами для амбициозной команды, - цитирует слова Пиоли ITASportPress.