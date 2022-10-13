Аморузо - о пенальти в матче «Милана» с «Челси»: «Не было там никакого пенальти»

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «Милан» уступил «Челси» со счетом 0:2, и во многом это было вызвано удалением и пенальти в ворота «Милана» уже к 20-й минуте игры. Случившееся вызвало много полемики, и свое мнение высказал Никола Аморузо - бывший футболист туринского «Ювентуса», а также многих других итальянских клубов.

- Матч «Милана» был испорчен судейскими ошибками. Не было там никакого пенальти, и удаления тоже не было. Такие эпизоды не красят турнир, - заявил Аморузо в интервью радиостанции 1 Station Radio.