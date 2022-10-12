Стало известно, насколько серьёзна травма Риса Джеймса

Правый защитник «Челси» и сборной Англии Рис Джеймс вряд ли рискует пропустить чемпионат мира.

22-летний футболист получил повреждение в матче Лиги чемпионов против «Милана», в связи с чем был вынужден покинуть поле на 62-й минуте. Как сообщает Daily Mail, в день после матча латераль не испытывал сильной боли, и в «Челси» ждут, что игрок сможет восстановиться за десять дней. Полноценное медицинское обследование запланировано на четверг.

Рис Джеймс отметился двумя голами и двумя результативными передачами в 11 матчах за «Челси» во всех турнирах текущей кампании. В составе сборной Англии защитник отыграл 15 встреч.