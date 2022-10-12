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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, насколько серьёзна травма Риса Джеймса

12 Октября 2022 • 22:04 Комментировать
Милан
0:2
Челси
окончен

Правый защитник «Челси» и сборной Англии Рис Джеймс вряд ли рискует пропустить чемпионат мира.

22-летний футболист получил повреждение в матче Лиги чемпионов против «Милана», в связи с чем был вынужден покинуть поле на 62-й минуте. Как сообщает Daily Mail, в день после матча латераль не испытывал сильной боли, и в «Челси» ждут, что игрок сможет восстановиться за десять дней. Полноценное медицинское обследование запланировано на четверг.

Рис Джеймс отметился двумя голами и двумя результативными передачами в 11 матчах за «Челси» во всех турнирах текущей кампании. В составе сборной Англии защитник отыграл 15 встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Англии Рис Джеймс
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