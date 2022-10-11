Поттер оценил шансы в матче «Милан» - «Челси»

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Челси» на выезде встретится с «Миланом». Своим мнением об этом поединке поделился главный тренер «пенсионеров» Грэм Поттер.

«Команда настроена победить на «Сан-Сиро». Приложим все силы, чтобы добиться успеха. Это великолепная футбольная арена. «Милан» покажет совсем другую игру дома, «россонери» будут пользоваться преимуществом домашних стен. Это будет матч с равными шансами на успех», - передает слова наставника пресс-служба УЕФА.

Матч пройдет 11 октября и начнется в 22:00 по московскому времени. Перед этим матчем «Милан» идет на третьем месте, а «Челси» занимает вторую строчку.