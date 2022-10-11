Объявлены стартовые составы на матч «Милана» и «Челси»

Стефано Пиоли и Грэм Поттер определились со стартовыми составами на поединок «Милана» и «Челси» в рамках четвёртого тура Лиги чемпионов.

«Милан»: Татарушану, Эрнандес, Томори, Габбия, Калюлю, Беннасер, Тонали, Леау, Диас, Крунич, Жиру.

«Челси»: Аррисабалага, Чилуэлл, Кулибали, Силва, Чалоба, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Маунт, Стерлинг, Обамеянг.

Напомним, что неделю назад «аристократы» выиграли в Лондоне со счётом 3:0. Команды после трёх туров набрали по четыре балла в группе. Лидирует с отрывом в один балл «Зальцбург». Матч на «Сан-Сиро»начнётся в 22:00 по московскому времени.

