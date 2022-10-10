Слонина завтра присоединится к «Челси»

Вратарь «Чикаго Файр» Габриэль Слонина завтра, 11 октября, присоединится к «Челси», где проведёт 10-15 дней тренировок, после чего вернётся в клуб МЛС, сообщает Крис Смит.

Напомним, 18-летний американец перешёл в лондонский клуб минувшим летом за 9,09 миллионов евро, но остался в «Чикаго» до конца нынешнего года на правах аренды.

В текущем году Слонина провёл в составе своей команды 32 матча, пропустив 45 голов и 12 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной США в 7,5 миллионов евро.

Отметим, что завтра, 11 октября, «Челси» встретится с «Миланом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.