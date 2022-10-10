Тьяго Силва: «Остановить Леау будет трудно»

После победы над туринским «Ювентусом» «Милану» предстоит попытка отомстить лондонскому «Челси» за поражение на прошлой неделе - сейчас командам предстоит игра уже на поле «Милана». Своим мнением о предстоящем матче с «Миланом» поделился Тьяго Силва - опытнейший защитник «Челси», в прошлом выступавший также и в «Милане». Он опасается, что его коллегам по обороне будет непросто против Леау и Жиру.

- Защищаться будет трудно. С Леау надо быть осторожным, но и с тем, кто может вывести его на простор, надо быть осторожным. Если Леау набирает скорость, то он обыгрывает соперников, потом бьет, если вы не позволяете ему бить, он отдает на Жиру, и это тоже опасно. Защищаться будет непросто, - уверен Силва, слова которого цитирует pianetamilan.it.