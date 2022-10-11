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Лига чемпионов

Томори - первый английский игрок, удалённый в матче ЛЧ против английской команды

11 Октября 2022 • 22:52 Комментировать
Милан
0:2
Челси
1 3.30 X 3.35 2 2.37
перерыв

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «Милан» принимает в домашнем матче «Челси», и счет был открыт уже к середине первого тайма - Жоржиньо удачно исполнил пенальти, назначенный после фола и удаления Фикайо Томори, и стал всего лишь третьим итальянцем, который забивал в Лиге чемпионов итальянской команде. Что до Томори, то он, как оказалось, стал первым английским игроком, который был удален с поля в матче Лиги чемпионов против английской команды.

В настоящий момент «Милан» сражается с «Челси» в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, следить за встречей можно в формате онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Фикайо Томори
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МИЛАН ЧЕЛСИ
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