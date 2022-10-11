Томори - первый английский игрок, удалённый в матче ЛЧ против английской команды

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «Милан» принимает в домашнем матче «Челси», и счет был открыт уже к середине первого тайма - Жоржиньо удачно исполнил пенальти, назначенный после фола и удаления Фикайо Томори, и стал всего лишь третьим итальянцем, который забивал в Лиге чемпионов итальянской команде. Что до Томори, то он, как оказалось, стал первым английским игроком, который был удален с поля в матче Лиги чемпионов против английской команды.

В настоящий момент «Милан» сражается с «Челси» в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, следить за встречей можно в формате онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.