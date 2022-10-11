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Лига чемпионов

«Челси» в большинстве победил «Милан» и возглавил группу

11 Октября 2022 • 23:59 Комментировать
Милан
0:2
Челси
окончен

«Челси» уже в первом тайме решил исход гостевого матча против «Милана», забив дважды. При этом «россонери» ещё до перерыва остались в меньшинстве.

Протокол игры  
Милан0:2Челси
  21'Жоржиньо II (0:1)
  34'Обамеянг Пьер-Эмерик (0:2)
Татарушану ЧиприанКалюлю ПьерГаббия Маттео  33'Томори Фикайо  18'Тео Эрнандес 80' (Балло-Туре Фоде ( 80'  90') Беннасер Исмаэль 62' (Побега Томмазо ( 62'  66') Тонали Сандро  89'Крунич Раде  36'Диас Браим 37' (Дест Серджино ( 37') Жиру Оливье  20' 63' (Ребич Анте ( 63') Леау Рафаэл 80' (Ориги Дивок ( 80')
Запасные: Мессьяс ЖуниорЮнгдал АндреасКоубис АндрейМиранте Антонио
Аррисабалага КепаЧалоба ТревоСилва ТьягоКулибали КалидуДжеймс Рис II 62' (Аспиликуэта Сесар ( 62') Чилуэлл Бен 89' (Кукурелья Марк ( 89') Ковачич МатеоЖоржиньо IIМаунт Мэйсон  20' 46' (Галлахер Конор ( 46'  86') Стерлинг Рахим  29' 63' (Лофтус-Чик Рубен ( 63') Обамеянг Пьер-Эмерик 79' (Хаверц Кай ( 79')
Запасные: Менди ЭдуарПулишич КристианБеттинелли МаркусБроя АрмандоЗакария ДенисЧуквуэмека КарниЗиеш Хаким
11 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

Видео

0:1. Гол с пенальти Жоржиньо (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:1. Гол с пенальти Жоржиньо (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:2. Гол Пьер-Эмерика Обамеянга (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:2. Гол Пьер-Эмерика Обамеянга (видео). Лига чемпионов. Футбол
Опасный удар Маунта (видео). Лига чемпионов. Футбол
Опасный удар Маунта (видео). Лига чемпионов. Футбол
Опасно у ворот Кепа (видео). Лига чемпионов.
Опасно у ворот Кепа (видео). Лига чемпионов.
Дест бьет выше ворот из убойной позиции (видео). Лига чемпионов. Футбол
Дест бьет выше ворот из убойной позиции (видео). Лига чемпионов. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол

Во вторник на групповом этапе Лиги чемпионов стартовал второй круг. «Милан» дома принимал «Челси», и это был важнейший матч с точки зрения перспектив команд. После трёх туров итальянцы шли третьими в квартете, а англичане вторыми. Правда, у коллективов было по четыре очка. При этом лондонцы после домашней победы со счётом 3:0 получили преимущество над «россонери» по личным встречам. В общем, «Милан» был вынужден играть только на победу.

Итальянцы с первых минут взяли мяч под свой контроль и пытались действовать с позиции силы. «Челси» в дебюте этому особо не сопротивлялся, но не позволял сопернику создавать что-либо. В середине же тайма один эпизод все изменил. Маунт ворвался в штрафную «Милана», а бывший игрок «Челси» Томори стал хватать рукой его за плечо. Хавбек нанёс удар, но Татарушану спас. Однако арбитр тут же остановил игру и назначил пенальти. Более того, он посчитал, что Томори в этом эпизоде совершил фол последней надежды, и показал защитнику красную карточку. «Россонери» спорили, но судьи решения не поменяли, а Жоржиньо с точки не промахнулся.

 

Embed from Getty Images
Спустя пару минут другой бывший игрок «Челси» мог отметиться. После навеса Диаса с правого угла штрафной Жиру остался совсем один в центре, но головой немного не попал в створ. Зато почти тут же забил другой бывший. Жоржиньо отдал пас на линию штрафной, а Маунт в касание покатил его вперёд в правую зону, куда ворвался воспитанника «Милана» Обамеянг и ударом в ближний угол увеличил преимущество лондонцев.

 

Embed from Getty Images
В конце первого тайма лондонцы едва не забили и третий гол. Маунт из-за пределов штрафной бил в нижний угол, но Татарушану в прыжке спас команду. Однако «Челси» и так на перерыв ушёл с солидным преимуществом.

В начале второй половины команды обменялись моментами. Сначала Тонали получил мяч в штрафной справа и простреливал, но Кепа его прервал, при этом футбольный снаряд едва не попал к Жиру. В ответ Чалоба сделал вертикальную передачу в штрафную, Галлахер прокинул мяч мимо Татарушану, но удар с острого угла получился неточным. По истечении часа интригу мог возобновить Дест. Леау пробрался по левому флангу и прострелил, но голландец из правой зоны не попал в створ.

«Челси» в целом все же контролировал ход поединка и сам порой атаковал, правда, не слишком активно. Минут за пятнадцать до конца матча дубль мог оформить Обамеянг, когда после его удара случился рикошет, и мяч прошёл чуть выше цели. В итоге счёт не изменился, а победа позволила «Челси» возглавить группу.

Лига чемпионов теперь берёт небольшую паузу, следующие матчи состоятся только через две недели. «Челси» отправится на выезд в Зальцбург, а «Милан» поедет в гости к загребскому «Динамо».

Роман Андреев

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Милан Челси
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