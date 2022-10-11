Тьяго Силва: «Три матча играю, четвертый отдыхаю»

После победы над туринским «Ювентусом» «Милану» предстоит попытка отомстить лондонскому «Челси» за поражение на прошлой неделе - сейчас командам предстоит игра уже на поле «Милана».

Между тем Тьяго Силва, опытнейший защитник «Челси», в прошлом выступавший также и в «Милане», рассказал, как справляется с нынешними нагрузками в своем почтенном для футбола возрасте - 38 лет.

- Физически я чувствую себя хорошо, хотя бывают моменты усталости, как против «Кристал Пэлас». Я тоже понимаю, что в 38 играть все матчи нереально. Моя формула такова - три матча играю, четвертый отдыхаю, - заявил Силва, слова которого цитирует pianetamilan.it.