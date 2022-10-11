Бывший защитник «Милана» Джанни Командини в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

Сделал ли «Милан» на ваш взгляд какие-то выводы после первой игры с «Челси»?

«Матч с «Ювентусом» показал, что команда смогла легко переключиться после неудачи в Лиге чемпионов. «Милан» смотрелся очень хорошо, важно сохранить такой ритм и в игре с «Челси». Сказалось и возвращение Эрнандеса, Тео ключевой игрок, его очень не хватало в первой игре с «Челси». У «Милана» очень много травм, каждый здоровый футболист сейчас важен».

Что нужно улучшить, чтобы результат был другим?

«На прошлой неделе «Милан» очень слабо играл в защите, особенно на флангах обороны случались проблемы. Очень важно закрыть Чилуэлла и особенно Джеймса. Также нужно быть внимательнее на стандартах».

Какие ожидания от этого матча?

«Я верю, что дома «Милан» сыграет лучше и сможет победить. Очень не хотелось бы, чтобы команда вновь не вышла из группы, а если она проиграет, то отрыв может сильно вырасти и наверстать упущенное будет тяжело. Эта игра очень важна для «Милана», определяющая в группе».