Тонали: «Арбитр провёл плохой матч»

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» принимал в домашнем матче «Челси», и счет был открыт уже к середине первого тайма - Жоржиньо удачно исполнил пенальти, назначенный после фола и удаления Фикайо Томори, и стал всего лишь третьим итальянцем, который забивал в Лиге чемпионов итальянской команде. Позже «Челси» забил еще один гол и уверенно выиграл матч. Полузащитник «Милана» Сандро Тонали считает, что решение арбитра удалить Томори было ошибочным.

- Мы хорошо начали матч, но арбитр все перечеркнул. Нельзя применять так легко такие решения в матче Лиги чемпионов. Я бы даже пенальти не дал, не то, что красную карточку, когда прошло лишь 15 минут... В общем, сегодня арбитр провел плохой матч, - цитирует Тонали pianetamilan.it.