Тонали - об ЛЧ: «Всё в руках «Милана»

Хавбек «Милана» Сандро Тонали пообщался с представителями СМИ после поражения от лондонского «Челси» (0:2) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«У нас впереди еще два поединка. Мы обязаны побеждать. Все еще в наших руках. Нам нужно забыть о судейских решениях и превратить свое негодование в позитивную энергию», - передает слова футболиста Sky Sport Italia.

Напомним, что у «россонери» осталась гостевая игра с загребским «Динамо» и домашняя встреча с «Зальцбургом». За два тура до окончания группового раунда «Милан» с четырьмя очками занимает третье место в своем квартете.