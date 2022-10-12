«Милан» всего лишь в третий раз проиграл подряд два матча Лиги чемпионов всухую

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» принимал в домашнем матче «Челси», и счет был открыт уже к середине первого тайма - Жоржиньо удачно исполнил пенальти, назначенный после фола и удаления Фикайо Томори, и стал всего лишь третьим итальянцем, который забивал в Лиге чемпионов итальянской команде.

Позже «Челси» забил еще один гол и уверенно выиграл матч. Неделей ранее лондонский клуб обыграл «Милан» у себя на поле - 3:0.

Таким образом, «Милан» всего лишь в третий раз в истории проиграл два матча подряд в Лиге чемпионов всухую, сперва это случилось в декабре 2006 года в играх против АЕК-а и «Лилля», а затем в феврале 2011 против «Аякса» и «Тоттенхэма».