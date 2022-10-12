Жоржиньо сыграл свой 200-й матч за «Челси» во всех турнирах

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» принимал в домашнем матче «Челси», и счет был открыт уже к середине первого тайма - Жоржиньо удачно исполнил пенальти, назначенный после фола и удаления Фикайо Томори, и стал всего лишь третьим итальянцем, который забивал в Лиге чемпионов итальянской команде. Позже «Челси» забил еще один гол и уверенно играл матч.

Как оказалось, для Жоржиньо это был 200-й матч в составе «Челси» во всех турнирах, и он забил свой 28-й гол в составе клуба. Абсолютное большинство из них, двадцать шесть, были забиты с ударами с одиннадцатиметровой точки.