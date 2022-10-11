Жоржиньо - третий итальянец, который забил в Лиге чемпионов итальянской команде

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «Милан» принимает в домашнем матче «Челси», и счет был открыт уже к середине первого тайма - Жоржиньо удачно исполнил пенальти, назначенный после фола и удаления Фикайо Томори, и стал всего лишь третьим итальянцем, который забивал в Лиге чемпионов итальянской команде. Первым осенью 2007 года был Кристиано Лукарелли, который также поразил ворота «Милана», выступая за «Шахтер», а вторым - Марио Балотелли, который в ноябре 2011 года поразил ворота «Лацио» в составе «Манчестер Сити».

В настоящий момент «Милан» сражается с «Челси» в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, следить за встречей можно в формате онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.