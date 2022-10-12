Пиоли: «Сказал арбитру всё, что думаю»

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» принимал в домашнем матче «Челси», и счет был открыт уже к середине первого тайма - Жоржиньо удачно исполнил пенальти, назначенный после фола и удаления Фикайо Томори, и стал всего лишь третьим итальянцем, который забивал в Лиге чемпионов итальянской команде.

Позже «Челси» забил еще один гол и уверенно выиграл матч. Наставник «Милана» Стефано Пиоли после матча не скрывал своего изумления решением арбитра.

- В начале матча было ощущение, что можем хорошо сыграть. Удаление и пенальти перевернуло все. Соперник и так был силен, а в большинстве ему стало намного проще. Думаю, очевидно, что пенальти и карточку дали слишком легко. Я говорил с арбитром после матча, мой английский не очень хорош, но я думаю, он все понял, - цитирует Пиоли pianetamilan.it.