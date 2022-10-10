​Пиоли допускает, что «Милан» сыграет против «Челси» от обороны

На прошлой неделе «Милан» проиграл в гостях у «Челси» со счётом 0:3 в третьем туре Лиги чемпионов. Во вторник команды сыграют снова – теперь на «Сан-Сиро».

«Мы хотим доказать, что поражение в Лондоне было лишь случаем, а не нормой», - сказал на пресс-конференции главный тренер «Милана» Стефано Пиоли. «Мы были разочарованы результатом. Нужно сделать выводы и поучиться на своих ошибках».

«Сыграем ли мы от обороны? Возможно, но это не точно. Всё зависит от оценки последних игр. У меня есть некоторые идеи. Завтра мы покажем иную игру по сравнению с той, которая была в Лондоне», - отметил Пиоли.