Тьяго Силве покорилась отметка в 100 матчей в рамках Лиги чемпионов

Бразильский ветеран «Челси» Тьяго Силва преодолел важную отметку, выйдя на матч четвёртого тура Лиги чемпионов против «Милана».

Центральному защитнику покорилась отметка в 100 матчей в рамках главного еврокубка. В футболке «Пари Сен-Жермен» Силва выходил в Лиге чемпионов 60 раз, а в составах «Милана» и «Челси» – по 20. Отметим, что лишь в лондонском клубе Тьяго смог взять золотые медали ЛЧ, выиграв трофей в 2021 году.

Силва приехал на «Сан-Сиро», где попробует помочь «аристократам» улучшить положение в групповой стадии. К 10-й минуте счёт не был открыт.

