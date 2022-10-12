Жоржиньо: «Пенальти был, но «Милан» создавал нам проблемы и вдесятером»

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» принимал в домашнем матче «Челси», и счет был открыт уже к середине первого тайма - Жоржиньо удачно исполнил пенальти, назначенный после фола и удаления Фикайо Томори, и стал всего лишь третьим итальянцем, который забивал в Лиге чемпионов итальянской команде.

Позже «Челси» забил еще один гол и уверенно выиграл матч. Жоржиньо считает, что арбитр принял верное решение, но также похвалил и соперника.

- Пенальти был, хотя я не уверен, что нарушение тянуло на красную карточку. После этого матч стал другим, но «Милан» и в меньшинстве создавал нам проблемы. Эта команда растет, - цитирует Жоржиньо pianetamilan.it.