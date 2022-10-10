Тьяго Силва: «Милан» достоин Лиги чемпионов»

После победы над туринским «Ювентусом» «Милану» предстоит попытка отомстить лондонскому «Челси» за поражение на прошлой неделе - сейчас командам предстоит игра уже на поле «Милана». Своим мнением о нынешнем «Милане» поделился Тьяго Силва - футболист, выступавший в этом клубе в прошлом. Он считает, что «Милану» по силам достойно выступать в Лиге чемпионов - самом сильном и престижном турнире Европы, который в прошлом не раз и не два покорялся «россонери».

- Я считаю, что «Милан» достоин выступлений в Лиге чемпионов. В матче с нами у них не получилось, но состав есть, игра есть, а такие клубы не проваливают два матча подряд. Они отлично сыграли с «Ювентусом» и будут стремиться сделать то же самое против нас, - уверен Силва, слова которого цитирует pianetamilan.it.