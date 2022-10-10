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Тьяго Силва: «Италия - лучшая школа для защитника»

10 Октября 2022 • 23:33 Комментировать
Милан
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Челси
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Через 21 ч. 58 мин.

После победы над туринским «Ювентусом» «Милану» предстоит попытка отомстить лондонскому «Челси» за поражение на прошлой неделе - сейчас командам предстоит игра уже на поле «Милана». Своим мнением о нынешнем «Милане» поделился Тьяго Силва - футболист, выступавший в этом клубе в прошлом. По его словам, больше всего его поражает защитник Фикайо Томори.

- Я играл с ним какое-то время. Зная его, я был уверен, что у него не получится быстро адаптироваться к Италии. Это большая перемена, другая страна, другая культура. Италия - лучшая школа для защитника. И сейчас я вижу отлично подготовленного игрока, - цитирует Силву pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тьяго Силва Фикайо Томори
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МИЛАН ЧЕЛСИ
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