Уткин дал прогноз на матч «Милан» - «Челси»

Популярный блогер и журналист Василий Уткин поведал о своих ожиданиях от поединка между «Миланом» и лондонским «Челси» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Чемпион Италии и одна из сильнейших команд Англии - соперники немного разного уровня. Подозреваю, что «Челси» не проиграет. Свой лимит потерь очков «синие» уже исчерпали», - передает слова Василия «РБ Спорт».

Поединок состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро» во вторник, 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

По итогам трех туров «Челси» занимает второе место в группе Е, а «Милан» располагается на третьей позиции.