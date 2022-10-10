Поттер высказался о травмированных игроках «Челси» перед ответным матчем с «Миланом»

Новый наставник «Челси» Грэм Поттер поделился информацией о состоянии травмированных игроков «аристократов» накануне ответного матча с «Миланом».

«Хаким Зиеш болен. У него болит горло, поэтому он не поехал в Милан. Также Канте неудачно закончил сегодняшнюю тренировку. Мы ждём анализа его состояния и будем отталкиваться исходя из этого. Фофана будет травмирован ещё несколько недель», – заявил английский специалист, чьи слова приводит официальный сайт клуба. Также Поттер отметил, что коллективу помогла ротация в последней игре чемпионата против «Вулверхэмптона», что позволит футболистам быть свежими на поле «Сан-Сиро».

Напомним, что «Челси» сыграет в четвёртом туре Лиги чемпионов против «Милана» уже завтра, 11 октября. Начало встречиназначено на 22:00 по московскому времени.

