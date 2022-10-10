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Лига чемпионов

Томори: «Футбол всегда даёт тебе второй шанс, на этот раз мы должны использовать его лучше»

10 Октября 2022 • 16:47 Комментировать
Милан
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Челси
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11.10 22:00

Защитник «Милана» Фикайо Томори дал комментарий перед домашним матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». На прошлой неделе «россонери» проиграли в Лондоне со счётом 0:3, и теперь они постараются взять реванш.

«Я был зол после игры с «Челси». Мы сыграли не очень хорошо, не так, как обычно. Было важно отреагировать в матче с «Ювентусом» в Серии А. Футбол всегда даёт тебе второй шанс, на этот раз мы должны использовать его лучше. Нам не нужна дополнительная мотивация – мы настроены решительно. Мы хотим побеждать в каждом матче», - сказал Томори в понедельник в ходе пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Фикайо Томори
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МИЛАН ЧЕЛСИ
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