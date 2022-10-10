Томори: «Футбол всегда даёт тебе второй шанс, на этот раз мы должны использовать его лучше»

Защитник «Милана» Фикайо Томори дал комментарий перед домашним матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». На прошлой неделе «россонери» проиграли в Лондоне со счётом 0:3, и теперь они постараются взять реванш.

«Я был зол после игры с «Челси». Мы сыграли не очень хорошо, не так, как обычно. Было важно отреагировать в матче с «Ювентусом» в Серии А. Футбол всегда даёт тебе второй шанс, на этот раз мы должны использовать его лучше. Нам не нужна дополнительная мотивация – мы настроены решительно. Мы хотим побеждать в каждом матче», - сказал Томори в понедельник в ходе пресс-конференции.