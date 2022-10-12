Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Поттер: «Победить тут нелегко»

12 Октября 2022 • 03:12 Комментировать
Милан
0:2
Челси
окончен

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» принимал в домашнем матче «Челси», и счет был открыт уже к середине первого тайма - Жоржиньо удачно исполнил пенальти, назначенный после фола и удаления Фикайо Томори, и стал всего лишь третьим итальянцем, который забивал в Лиге чемпионов итальянской команде. Позже «Челси» забил еще один гол и уверенно выиграл матч. Наставник «Челси» Грэм Поттер доволен итогами игры.

- Победить тут нелегко. Но мои футболисты отлично сыграли. Конечно, чуть повезло, что оппонент остался вдесятером. Не могу ничего сказать про пенальти, видел, что Томори положил руку на спину Мэйсона, надо посмотреть еще раз. Рад, что Жоржиньо забил, иногда удача сопутствует вам, - цитирует Поттера BT Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Грэм Поттер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Милан Милан
Челси Челси
0
2
3.30 3.35 2.37
Видео
Окончен
Боруссия Д Боруссия Д
Севилья Севилья
1
1
1.70 4.10 3.95
Видео
Окончен
Динамо Загреб Динамо Загреб
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
1
1
2.75 3.25 2.68
Видео
Окончен
Селтик Селтик
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
0
2
Видео
Окончен
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
Реал Мадрид Реал Мадрид
1
1
Видео
Окончен
ПСЖ ПСЖ
Бенфика Бенфика
1
1
1.53 4.50 6.20
Видео
12.10.22 в 19:45
Атлетико М Атлетико М
Брюгге Брюгге
1.60 3.80 6.60
Видео
12.10.22 в 19:45
Наполи Наполи
Аякс Аякс
1.92 4.40 3.45
Видео
12.10.22 в 22:00
Байер Л Байер Л
Порту Порту
2.12 3.35 3.70
Видео
12.10.22 в 22:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
1.57 4.00 6.60
Видео
12.10.22 в 22:00
Рейнджерс Рейнджерс
Ливерпуль Ливерпуль
6.40 4.90 1.48
Видео
12.10.22 в 22:00
Виктория Пльзень Виктория Пльзень
Бавария Бавария
12.00 6.00 1.26
Видео
12.10.22 в 22:00
Барселона Барселона
Интер Милан Интер Милан
1.60 4.20 5.60
Видео
12.10.22 в 22:00
Спортинг Л Спортинг Л
Марсель Марсель
2.41 3.35 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Октября
04:08 · Лига чемпионов
Дест: «Завтра будет лучше, чем сегодня»
03:57 · Лига чемпионов
Лаутаро Мартинес: «Я не согласен на ничью. Едем побеждать»
03:33 · Лига чемпионов
Жоржиньо: «Пенальти был, но «Милан» создавал нам проблемы и вдесятером»
03:30 · Лига чемпионов
Капелло похвалил «Милан»
03:23 · Лига чемпионов
Калюлю: «Пенальти и красную карточку дали слишком легко»
03:19 · Лига чемпионов
«Милан» проиграл пять матчей кряду английским командам в ЛЧ - впервые в истории
03:12 · Лига чемпионов
Поттер: «Победить тут нелегко»
03:08 · Лига чемпионов
Маунт: «Мы хорошо сыграли»
03:02 · Лига чемпионов
Беннасер: «Не лучший вечер, после удаления стало сложно»
02:56 · Лига чемпионов
Тонали: «Арбитр провёл плохой матч»
02:52 · Лига чемпионов
Пиоли: «Сказал арбитру всё, что думаю»
02:47 · Лига чемпионов
«Милан» всего лишь в третий раз проиграл подряд два матча Лиги чемпионов всухую
00:20 · Лига чемпионов
Жоржиньо сыграл свой 200-й матч за «Челси» во всех турнирах
00:13 · Лига чемпионов
Руководство «Барселоны» проведёт «сегрегацию» на трибунах перед матчем с «Интером»
11 Октября
23:57 · Лига чемпионов
Загребское «Динамо» с «Ред Булл Зальцбургом» выдали боевую ничью
Все новости
Рекомендуем