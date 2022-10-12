Поттер: «Победить тут нелегко»

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» принимал в домашнем матче «Челси», и счет был открыт уже к середине первого тайма - Жоржиньо удачно исполнил пенальти, назначенный после фола и удаления Фикайо Томори, и стал всего лишь третьим итальянцем, который забивал в Лиге чемпионов итальянской команде. Позже «Челси» забил еще один гол и уверенно выиграл матч. Наставник «Челси» Грэм Поттер доволен итогами игры.

- Победить тут нелегко. Но мои футболисты отлично сыграли. Конечно, чуть повезло, что оппонент остался вдесятером. Не могу ничего сказать про пенальти, видел, что Томори положил руку на спину Мэйсона, надо посмотреть еще раз. Рад, что Жоржиньо забил, иногда удача сопутствует вам, - цитирует Поттера BT Sport.