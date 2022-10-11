За матчем «Милана» с «Челси» следят Шевченко и Манчини

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «Милан» принимает в домашнем матче «Челси», и на трибунах миланского стадиона «Сан-Сиро» замечены такие фигуры, как Андрей Шевченко и Роберто Манчини. Первый успел в своей карьере поиграть за оба клуба - очень хорошо за «Милан» и не очень хорошо за «Челси».

Второй никакого отношения к «Милану» не имел, но является тренером итальянской сборной - и ему наверняка было неприятно видеть, как Жоржиньо забивает с пенальти, ведь именно его промахи в матчах за сборную в итоге стоили Италии непопадания на ЧМ в Катаре.