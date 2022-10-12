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Лига чемпионов

«Милан» проиграл пять матчей кряду английским командам в ЛЧ - впервые в истории

12 Октября 2022 • 03:19 Комментировать
Милан
0:2
Челси
окончен

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» принимал в домашнем матче «Челси», и счет был открыт уже к середине первого тайма - Жоржиньо удачно исполнил пенальти, назначенный после фола и удаления Фикайо Томори, и стал всего лишь третьим итальянцем, который забивал в Лиге чемпионов итальянской команде. Позже «Челси» забил еще один гол и уверенно выиграл матч.

Как оказалось, «Милан» проигрывает английской команде в Лиге чемпионов уже в пятый раз кряду, в прошлом сезоне команда дважды уступила «Ливерпулю». А в сезоне 2011\2012 «Милан» проиграл «Арсеналу» со счетом 0:3, но это произошло уже после того, как в первом матче «Милан» выиграл со счетом 4:0. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси
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