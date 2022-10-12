Дест: «Завтра будет лучше, чем сегодня»

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» принимал в домашнем матче «Челси», и счет был открыт уже к середине первого тайма - Жоржиньо удачно исполнил пенальти, назначенный после фола и удаления Фикайо Томори, и стал всего лишь третьим итальянцем, который забивал в Лиге чемпионов итальянской команде.

Позже «Челси» забил еще один гол и уверенно выиграл матч. Защитник «Милана» Сержиньо Дест, запоровший неплохой момент во втором тайме, прокомментировал итоги матча.

- Это был тяжелый матч, испорченный удалением. Благодарен публике за то, что поддерживала нас. Мы будем стараться в других матчах. Жаль, что проиграли оба матча «Челси», но будем надеяться, что завтра будет лучше сегодня, - философски заметил Дест в интервью pianetamilan.it.