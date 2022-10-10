Де Кетеларе пропустит матч против «Челси» из-за травмы

Талантливый полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе пропустит встречу четвёртого тура Лиги чемпионов против «Челси» из-за травмы.

По информации Джанлуки ди Марцио, бельгийский плеймейкер пропустил утреннюю тренировку чемпионов Италии из-за дискомфорта в мышцах. Отметим, что степень серьёзности повреждения не уточняется. Помимо де Кетеларе домашнюю игру против «аристократов» пропустят основной вратарь Майк Меньян и капитан «Милана» Давиде Калабрия.

Напомним, что в прошлую среду «россонери» уступили в Лондоне со счётом 0:3, что усложнило задачу по выходу из группы. На счету подопечных Стефано Пиоли четыре балла, однако у лидирующего «Зальцбурга» лишь на одно очко больше.

