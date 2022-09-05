В Италии объяснили, почему ди Мария не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «ПСЖ»

Во вторник «Ювентус» начнёт путь в новом розыгрыше Лиги чемпионов – в первом туре группового этапа туринцы сыграют в гостях у «ПСЖ». В заявку «старой синьоры» на игру не попал Анхель ди Мария. Недавно он восстановился от травмы, но в последнем матче Серии А против «Фиорентины» аргентинца заменили уже после первого тайма.

По данным итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, которыми он делится на своём сайте, в понедельник утром Анхель ди Мария пытался тренироваться с командой. При этом аргентинец пока ещё находится не в лучшей форме. Именно поэтому тренерский штаб решил не включить ди Марию в заявку.