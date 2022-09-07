Назван лучший игрок матча «ПСЖ» - «Ювентус»

В матче стартового тура группового этапа Лиги чемпионов французский «ПСЖ» на своем поле принимал туринский «Ювентус» и отпраздновал победу со счетом 2:1. Как сообщает пресс-служба УЕФА, лучшим футболистом прошедшей встречи был признан нападающий парижан Килиан Мбаппе, отметившийся двумя забитыми мячами.

Напомним, что единственный гол в составе «старой синьоры» забил полузащитник Уэстон Маккенни, поразивший ворота парижан в начале второго тайма.

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов подопечные Кристофа Галтье на выезде сыграют против «Маккаби» из Хайфы.