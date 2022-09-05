Аллегри прикинул, сколько очков нужно «Ювентусу» в Лиге чемпионов

Групповой раунд в Лиге чемпионов еще не начался, а наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри уже взялся за бухгалтерию. «Ювентус» попал в группу с «ПСЖ», «Бенфикой» и израильским «Маккаби», и Аллегри уже просчитал, сколько очков потребуется его клубу, чтобы пройти дальше.

Свой первый матч «Юве» сыграет уже во вторник в Париже.

- Нам нужны будут десять очков. Это будет захватывающий матч, особенно для болельщиков. Для нас честь играть на этом стадионе, а «ПСЖ» - главный фаворит группы, - цитирует Аллегри ITASportPress.

«Ювентус» в последний раз выигрывал Лигу чемпионов в 1996 году, «ПСЖ» никогда не побеждал в самом престижном клубном футбольном турнире Европы.