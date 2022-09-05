Бонуччи: «У Мбаппе есть всё, чтобы стать лучшим в мире»

Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал предстоящую встречу с «Пари Сен-Жермен» и прославленным атакующим трио.

Матч первого тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ювентусом» состоится во вторник в Париже.

«Мбаппе – выдающийся игрок, у которого есть всё, чтобы стать лучшим в мире. Он очень молод, и у него ещё всё впереди. Основываясь на его высказываниях, уверен, он обладает сильным менталитетом и огромным желанием совершенствоваться.

Конечно, будет тяжело противостоять Мбаппе, Неймару и Месси – с нашей стороны потребуется слаженная командная работа, чтобы нейтрализовать их и всех остальных игроков «ПСЖ», – отметил 35-летний защитник «Ювентуса».