Галтье оценил игру Мбаппе в матче «Ювентусом»

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье оценил игру нападающего команды Килиана Мбаппе в матче с туринским «Ювентусом» на групповой стадии Лиги чемпионов. Парижский гранд победил со счетом 2:1, оба гола в активе 23-летнего французского форварда.

«Килиан забил два отличных гола, он провел великолепный матч. Очень доволен его выступлением. У нас в атаке отличная взаимосвязь между игроками. Действия «ПСЖ» в нападении опасны и быстры, это очень рискованно для наших соперников», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

В рамках второго тура парижский коллектив на выезде сыграет против «Маккаби» (Хайфа).