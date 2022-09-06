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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе отказался отвечать на вопрос о том, доволен ли он проектом «ПСЖ»

 
06 Сентября 2022 • 11:54 Комментировать
ПСЖ
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Ювентус
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Через 9 ч. 13 мин.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался отвечать на вопрос о том, соответствует ли проект команды тому, который описывали ему перед продлением контракта.

«Сейчас не время и не место. Сейчас мы находимся здесь для матча Лиги чемпионов, поэтому говорить нужно только о нём», – заявил Мбаппе на пресс-конференции.

Напомним, что новый контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года. Игрока был готов подписать на правах свободного агента мадридский «Реал», но Килиан в последний момент решил всё же остаться на «Парк де Пренс».

В новом сезоне Мбаппе уже отметился 7 забитыми голами в 5 поединках чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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ПСЖ ЮВЕНТУС
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