Мбаппе отказался отвечать на вопрос о том, доволен ли он проектом «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался отвечать на вопрос о том, соответствует ли проект команды тому, который описывали ему перед продлением контракта.

«Сейчас не время и не место. Сейчас мы находимся здесь для матча Лиги чемпионов, поэтому говорить нужно только о нём», – заявил Мбаппе на пресс-конференции.

Напомним, что новый контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года. Игрока был готов подписать на правах свободного агента мадридский «Реал», но Килиан в последний момент решил всё же остаться на «Парк де Пренс».

В новом сезоне Мбаппе уже отметился 7 забитыми голами в 5 поединках чемпионата Франции.