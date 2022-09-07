Месси заменили в матче Лиги чемпионов впервые с 2014 года

Парижский «ПСЖ» начал свои выступления в очередном розыгрыше Лиги чемпионов с победы над туринским «Ювентусом», но Лионелю Месси не удалось отметиться в матче результативными действиями, и, в целом, он смотрелся слегка уставшим на фоне блестяще действовавших Неймара и Килиана Мбаппе. Возможно, именно поэтому наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье решил заменить его на 83-й минуте матча.

Таким образом, Месси заменили в матче Лиги чемпионов впервые с 21 октября 2014 года, когда он выступал, разумеется, за «Барселону». Тогда это произошло на 67-й минуте матча с «Аяксом», который «Барселона» выиграла со счетом 3:1.