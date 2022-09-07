Защитник «Ювентуса» Данило подвёл итоги матча с «ПСЖ»

Защитник туринского «Ювентуса» Данило высказался о гостевом поражении от французского «ПСЖ» (1:2) в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Кто-то думал, что «ПСЖ» будет легко с нами? «Ювентус» много работает, чтобы выигрывать каждый матч. Мы провалили стартовые 20 минут, но затем показали, на что способны. Нужно начать следующий матч без раскачки. Мы можем стать еще более сильной командой», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

В рамках второго тура группой стадии Лиги чемпионов «старая синьора» на своем домашнем стадионе примет лиссабонскую «Бенфику».